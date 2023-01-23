『TRUSCO(トラスコ) フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき ライム L NRSR-LM-L【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 13時 19分に出品され04月17日 13時 19分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在223件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「トラスコ中山(TRUSCO)」より引用"



【商品名】

TRUSCO(トラスコ) フードが回るストレッチレインスーツ ツバつき ライム L NRSR-LM-L



【商品説明】

・ウエスト(cm):78~88サイズ:L胸囲(cm):90~98

・総裏メッシュ仕様表地:ポリエステル100%(TPUラミネート)裏地:ポリエステル100%(メッシュ)

・耐水圧:10000mm透湿度:5000g/[[M2]]・24hrフロントジッパー:止水ファスナー仕様

・股下(cm):74色:ライム身長(cm):170~180



【サイズ】

高さ : 5.00 cm

横幅 : 24.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 620.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

財布、帽子、ファッション小物 タグ TRUSCO(トラスコ)

フードが回るストレッチレインスーツ

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