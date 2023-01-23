『ポアトル 角質ピーリングジェルEX F ( 65g*12個セット )/ ポアトル【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 05時 20分に出品され03月15日 05時 20分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在862件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ポアトル 角質ピーリングジェルEX F/洗顔/ブランド：ポアトル/【発売元、製造元、輸入元又は販売元】エリザベス/・単品JAN：4970061077159/【ポアトル 角質ピーリングジェルEX Fの商品詳細】週に1〜2回のスペシャルケアに。化粧水が浸透しやすいお肌に整えます。お風呂でも使えるのでボディケアにも！朝のメイク前にも。お肌のキメを整えて化粧ノリUP！ピーリングが苦手な方にも。やわらかスクラブでマイルドな肌あたり。肌をいたわる角質ケアやさしくジェルでマッサージ。肌にすっとジェルがなじみ、セイヨウシロヤナギ樹皮エキス(角質柔軟成分)が角質をやわらかくします。マイルドポロポロピーリング。ヒマワリ種子油カプセル・やわらかスクラブ(こんにゃく粒)が汚れをからめとります。洗い上がりしっとり＆ひきしめ。キシつき感やつっぱり感のない、心地よい洗い上がり。美容液成分inウィッチヘーゼルエキス※1(ひきしめ成分)、ヒアルロン酸※2・コラーゲン・ローズマリー葉エキス(うるおい成分)、アルガンオイル※3・ココナッツオイル・ヒマワリ種子油(エモリエント成分)※1 ハマ.../cate35512