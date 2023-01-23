『ウォーキング・デッド11（ファイナル・シーズン）Blu-ray BOX3 [Blu-ray]【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 41分に出品され03月26日 05時 41分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 種別:Blu-ray 海外TVホラー 発売日:2023/10/06 販売元:KADOKAWA 登録日:2023/07/21 ノーマン・リーダス ウォーキングデッド11ブルーレイボックス3 ウォーキング・デッド 海外ドラマウォーキング・デッド ノーマンリーダス 解説:アレクサンドリアにいる全員がなんとか町の守りを固め、急増した住人の食糧をまかなおうとしていた。十分な食糧を確保できなければ、他のコミュニティーと同じように町そのものが崩壊してしまう。しかし、食糧がある場所も手に入れる手段も分からない。一方、アレクサンドリアの住人が知らないところで、ユージーン、エゼキエル、ユミコ、プリンセスは寡黙で大きな組織に属する謎の兵士に捕えられていた…。