『スワンズ サングラス DF パスウェイ 偏光レンズモデル PW-0053 MBK マットブラック×マットブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 23時 03分に出品され04月12日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スワンズ サングラス DF パスウェイ 偏光レンズモデル PW-0053 MBK マットブラック×マットブラック



【商品説明】

・おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング

・レンズカラー：偏光ライトスモーク

・レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)

・可視光線透過率 42%(晴天〜曇天向き) / 偏光度90%以上

・日本製サングラス

・紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 8.00 cm

奥行 : 16.80 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。