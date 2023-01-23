『キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 554(ライムグリーン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 14時 50分に出品され04月29日 14時 50分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

キャラバン リュックサック 02222 ナップJrライト44-57L 554(ライムグリーン)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 7.79 cm

横幅 : 43.79 cm

奥行 : 51.79 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。