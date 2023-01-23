『ボネーラ ショルダーバック BNR-G198 BLK【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月16日 19時 56分に出品され03月16日 19時 56分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在392件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ボネーラ ショルダーバック BNR-G198 BLK



【商品説明】

・タテ19cmxヨコ29cmxマチ8.5cm

・ポケットの数:6(外側4/内側2)

・留め具の種類: ファスナー

・表地: ポリエステル

・重量:310g



【サイズ】

高さ : 5.84 cm

横幅 : 22.86 cm

奥行 : 37.59 cm

重量 : 560.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。