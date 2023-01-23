『ソニー SONY ヘッドホン MDR-XB450 : 密閉型 折りたたみ式 ブルー MDR-XB450 L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 13分に出品され03月30日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
型式:密閉ダイナミック
ドライバーユニット:30mmドーム型
感度: 102dB/mW
マグネット:ネオジウム
再生周波数帯域:5Hz-22000Hz
インピーダンス:24ohm(1kHzにて)
最大入力 :1000mW
コード長: 約1.2m
コードタイプ : リッツ線(Y型)
入力プラグ:金メッキL型ステレオミニプラグ
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落札価格7678円
479 入札履歴
終了
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