『ソニー SONY ヘッドホン MDR-XB450 : 密閉型 折りたたみ式 ブルー MDR-XB450 L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 13分に出品され03月30日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 型式:密閉ダイナミック

ドライバーユニット:30mmドーム型

感度: 102dB/mW

マグネット:ネオジウム

再生周波数帯域:5Hz-22000Hz

インピーダンス:24ohm(1kHzにて)

最大入力 :1000mW

コード長: 約1.2m

コードタイプ : リッツ線(Y型)

入力プラグ:金メッキL型ステレオミニプラグ

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