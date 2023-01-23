『phiten(ファイテン) YUKO トリートメント スキャルプケア 700g【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 00時 06分に出品され03月06日 00時 06分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在459件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 原材料名：イソプロピルメチルフェノール(*)、グリチルリチン酸ジカリウム(*)、精製水、パラオキシ安息香酸エステル、L-アルギニン、DL-ピロリドンカルボン酸ナトリウム液、ビニルピロリドン・N，N-ジメチルアミノエチルメタクリル酸共重合体ジエチル硫酸塩液、1，3-ブチレングリコール、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、塩化ステアリルトリメチルアンモニウム、塩化オクタデシロキシプロピルトリメチルアンモニウム、セタノール、シア脂、マカデミアナッツ油、イソノナン酸イソノニル、（アジピン酸・2-エチルヘキサン酸・ステアリン酸）グリセリルオリゴエステル、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、加水分解ケラチン液、大豆たん白加水分解物、塩化ジアルキル（14〜18）ジメチルアンモニウム、エチル硫酸ラノリン脂肪酸アミノプロピルエチルジメチルアンモニウム（2）、コレステロール、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、プロピレング