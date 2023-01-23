『ALLIE(アリィー) エクストラUＶジェル SPF50+/PA++++【メーカー生産終了品】 日焼け止め 1個 (x 1)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 22時 44分に出品され05月05日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在144件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 SPF50+/PA++++

スキンタイプ: 全肌質対応

タイプ: ジェル

適用部位: 顔・からだ用

内容量: 90g / パラベンフリー 、香料フリー

汗・水に強い「スーパーウォータープルーフ」対応

摩擦やこすれに強い「フリクションプルーフ」対応

美容液成分(保湿)配合

洗顔・ボディソープで落とせる

全成分:水、酸化亜鉛、エタノール、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、トリエチルヘキサノイン、イソノナン酸イソノニル、BG、グリセリン、ジメチコン、エチルヘキシルトリアゾン、ビスエチルヘキシルオキシフェノールメトキシフェニルトリアジン、(アクリル酸Nａ/アクリロイルジメチルタウリンNａ)コポリマー、トリエトキシカプリリルシラン、イソヘキサデカン、ポリソルベート80、キサンタンガム、EDTA-2Nａ、BHT、ヒアルロン酸Nａ、加水分解コラーゲン

カテゴリ コスメ、美容、ヘアケア

日焼け止め タグ ALLIE(アリィー)

エクストラUＶジェル

SPF50+/PA++++【メーカー生産終了品】

日焼け止め

1個

(x

1)