『HASHIMOTO ペット用ハサミ、少し曲がった刃、プロのペットグルーマーが使用されます (6.5 インチ(丸頭))【お歳暮】』はヤフオクでから04月04日 06時 38分に出品され04月04日 06時 38分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【特徴】--?彎曲したブレード、6.5インチ、丸い頭のデザインでペットを保護；

【素材】-- 440Cステンレス鋼の刃により、鋭く滑らかで耐摩耗性が確保されます；

【手作り】--?すべてのHASHIMOTOはさみは、厳重な検査の後に手作りで出荷されます；

【対称ハンドル】--?このハサミは、左手と右手の両方に使用できます；

【使用する】--?ペットの猫とペットの犬の毛を刈るのに使用されます