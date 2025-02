namie amuro Final Tour 2018 ~Finally~ (東京ドーム最終公演+25周年沖縄ライブ+札幌ドーム公演)(DVD5【コストコ お買い得】

商品情報

内容紹介 初回仕様:(DVD/Blu-ray共通) ・デジパック+ロゴ箔押し ・スマホで簡単に観られる「プレイパス」サービス付き 初回特典(封入) ・ 5人のディレクターがテーマ別に編集した『各地5大ドームから選べる1公演』を収録 (通常盤は『東京ドーム最終公演』と昨年9月に開催された『25周年沖縄ライブ』2公演のみの収録となります) ・「25 THANK YOU I ?? FAN」ロゴ・ステッカー ・安室奈美恵×ワンピース「Hope」オリジナル・ライブムービー (マルチアングルで収録) ・「How do you feel now」オリジナル・ライブムービー (マルチアングルで収録) 安室奈美恵、最後の作品となるラストドームツアー「namie amuro Final Tour 2018 ~Finally~」が早くも映像化 “東京ドーム最終公演と昨年9月に開催された“25周年沖縄ライブに加え、 5人のディレクターがテーマ別に編集した“各地5大ドームから選べる1公演の豪華3公演を収録した全5種類を発売 本ツアーでは、2018年2月から開催され、国内17公演+アジア6公