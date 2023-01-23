『コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C5 使用可能温度5度 封筒型 デザートサンド 2000033803【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 06時 38分に出品され04月23日 06時 38分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

コールマン(Coleman) 寝袋 フリースEZキャリー C5 使用可能温度5度 封筒型 デザートサンド 2000033803



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 25.40 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 42.40 cm

重量 : 2.78 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。