『コラントッテ(Colantotte) コラントッテネックレス Revol(リボル) プレミアムゴールド Medium【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 14時 42分に出品され03月09日 14時 42分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在491件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ネックレス・プレミアムゴールド M B08XMLT4LV
・・Color:プレミアムゴールドSize:M
・トップジョイントは均整の取れたデザインでシンプルで飽きのこないフォルムです。
・トップ両側の厚みは押さえ、中央部のみに厚みを持たせ、全周ロゴを配したシリコンゴムを装着。肌には柔らかなシリコン部分が接するような形状に。 体に接するトップの面積を最小限にし、肌当たりよく、軽やかな着け心地のネックレスです。
・スリムタイプのφ4mmシリコンループには160mT(1600G)×8個の希土類永久磁石を内蔵しています。 独自のN極S極交互配列で磁力が広範囲に影響し、首・肩の血行を改善、筋肉のコリを緩和します。
・トップジョイントの素材は丈夫で錆びにくい高品位のステンレスSUS316を使用。 マグネットを使用し、簡単に留め外しができる留具構造です。
・対象シーズン: オールシーズン
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落札価格7678円
491 入札履歴
終了
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