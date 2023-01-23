『3000ピース ジグソーパズル ラッセン サクラファンタジー スモールピース (73×102cm)【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 17時 49分に出品され05月02日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
・ 21-703
・ラッセンの大ヒット作品、「サクラファンタジー」が3000ピースで登場! 完成サイズは72×102cm。
・(C)Christian Riese Lassen
・組み立てる必要がある
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落札価格7678円
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終了
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