『3000ピース ジグソーパズル ラッセン サクラファンタジー スモールピース (73×102cm)【2024年最新】 』はヤフオクでから05月02日 17時 49分に出品され05月02日 17時 49分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ 21-703

・ラッセンの大ヒット作品、「サクラファンタジー」が3000ピースで登場! 完成サイズは72×102cm。

・(C)Christian Riese Lassen

・組み立てる必要がある