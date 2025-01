ポケモンGO 2022年版 限定版 NEW バージョン ポケットオートキャッチ Reviver Dia Plus Pocket auto c【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

【商品名】

ポケモンGO 2022年版 限定版 NEW バージョン ポケットオートキャッチ Reviver Dia Plus Pocket auto c



【商品説明】

・【IP67・防水防塵モデル】本製品は、防水防塵仕様(IP67)で、タフに安心してご使用いただけます。

・【KOTORIオリジナルセット】オートキャッチャー 本体×1、リストバンド×1、純正充電ケーブル×1本+予備充電ケーブル×1本、日本語説明書×1

・【オートキャッチがパワーアップ】電池容量が1.5倍増し、最大18時間のバッテリー寿命で連続使用が可能です!!リストバンドから落ちにくい新しいデザイン。Mi Band 3、4、5世代



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 9.60 cm

奥行 : 11.30 cm

重量 : 50.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



