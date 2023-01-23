ソニー ヘッドホン 重低音モデル MDR-XB550AP : 折りたたみ式 リモコン・マイク付き ホワイト MDR-XB550AP W【新年の贈り物】

商品情報

有線タイプ・グレイッシュホワイト MDRXB550AP/W

・・Style:有線タイプColor:グレイッシュホワイト

・圧倒的な量感の重低音を実現ベース・ブースター採用

・EXTRA BASS専用30 mmドライバーで迫力の重低音を再生

・スマートフォンでハンズフリー通話、リモコンでの音楽操作が可能

・高い装着性と気密性を両立したイヤーパッド

・リモコン操作を好みの設定に変えられるXperia(TM)専用「SmartKeyアプリ」