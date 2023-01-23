『(nb) Audio SkeLeTon ワイヤレスイヤホン エヌビーオーディオ スケルトン イヤホン LDAC対応トランスルーセントデザイン blue【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 12時 14分に出品され04月01日 12時 14分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在609件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
特徴的なトランスルーセントデザインの完全ワイヤレスイヤホン（2カラー）
φ12mm大口径ダイナミックドライバー搭載
高音質ワイヤレスコーデックの「LDAC」対応
周囲の騒音を低減する「アクティブノイズキャンセリング」
イヤホンをしたまま周囲の音が聞こえる「外音取り込み」
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落札価格7678円
609 入札履歴
終了
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