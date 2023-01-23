『ツイステ風 式典服 寮服 コスプレ衣装 コスチューム ステージ服 演出服 Mサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 02時 27分に出品され04月12日 02時 27分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在881件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ※【サイズ表】女性サイズ「ＣＭ」 S： 身長：153-157 バスト：78-81 ウエスト：61-64 ヒップ：84-87 M： 身長：158-162 バスト：82-85 ウエスト：65-68 ヒップ：88-91 L： 身長：163-167 バスト：86-89 ウエスト：69-72 ヒップ：92-95 XL： 身長：168-172 バスト：90-93 ウエスト：73-76 ヒップ：96-99※サイズは平置き・メジャーで測らせていただいておりますので、実際とは若干誤差がでる場合がございます。※お届けした商品が違う場合、破損、汚損の場合は到着後5日以内にご連絡ください。※洗濯の際は色落ち・色移りの可能性がありますので、洗濯される場合は必ず 単品で手洗いをお願い致します。