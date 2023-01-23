『(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ チェック マフラー 全19柄?メンズ レディースカシミア チェック柄 厚手 大判 (クラ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 21時 54分に出品され03月17日 21時 54分に終了予定です。即決価格は7,678円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(バイヤー)BUYER ピュア カシミヤ 100％ チェック マフラー 全19柄?メンズ レディースカシミア チェック柄 厚手 大判 (クラ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.80 cm

横幅 : 23.60 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 120.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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