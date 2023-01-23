『Nobsound NS-15G PRO HIFI MINI Bluetooth 5.0 デジタル パワーアンプ ステレオ アンプ ステレオレシーバ A【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 06時 04分に出品され03月14日 06時 04分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 2021年にリリースされた最新バージョンで、外観と音質の両方が全体的にアップグレードされています。

QCC3034 BluetoothおよびES9018K2Mチップ：QCC3034 Bluetoothチップは、SBC / AAC / APTX / APTX-HD、低遅延、無損失伝送をサポートします。また、ES9018K2Mを独立したデコードチップとして追加すると、解像度が高くなるほど高品質のサウンドが得られます。

トーンオフの設計とHiFiクリアなサウンド：高音域/低音域のつまみを調整し、高音域と低音域を盛り上げた音楽を表現し、バイパス機能で、より繊細で滑らかなオリジナルの音を楽しむことができます。

強力な互換性とハイパワー：RCAおよびBluetooth入力、TPA3116チップを２枚採用、最大出力は200Wに達します。19V電源アダプターが付属し、200W（8Ω）または300W（4Ω）スピーカーを簡単に駆動できます。

特別な外観と斬新なデザイン：赤/青のインジケーター付きAUX /