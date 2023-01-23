『ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-8.00 度あり) 4個セット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 01分に出品され03月27日 04時 01分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
使用期限は6カ月以上先のものを送ります。虹彩に近いカラーでベースメイクのようなナチュラルさを再現。瞳本来の美しさを引き立てるデザイン。レンズ直径は共通で14.0mm。一般的に小直径と言われるレンズです。ARTIRALはすっぴん風ナチュラルを追求していく中で、発色の濃淡にあわせて着色外径を変えています。虹彩を活かす1トーンカラー。華美な演出は不要。虹彩に近いカラーを厳選して、自然美を引き出します。あえてスキマを作る事で、虹彩とのなじみがよくなり自然な印象になります。【SPEC】高度管理医療機器承認番号：22900BZX00223A04BC：8.6mmDIA：14.0mm着色外径：12.8mm1箱入数：30枚含水率：38％使用期限：１日販売名：アーティラルUVM
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.50 度あり) 4個セット 送料無料
¥ 7677
ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.50 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.50 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.00 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-4.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-3.25 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-3.25 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-3.25 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-2.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-2.00 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-1.25 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-0.50 度あり) 4個セット 送料無料
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-0.50 度あり) 4個セット
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ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-0.50 度あり) 4個セット
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コンタクトレンズ/ネオサイトワンデーリングUV 4箱セット/カラコン/1day/送料無料
¥ 7654
コンタクトレンズ ネオサイト ワンデーリングUV 4箱セット カラコン 1day 送料無料
¥ 7654
落札価格7677円
477 入札履歴
終了
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