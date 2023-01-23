『ARTIRAL(アーティラル) UV&Moist 1day ブラック 30枚入 (-2.00 度あり) 4個セット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 19時 58分に出品され04月15日 19時 58分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在619件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 使用期限は6カ月以上先のものを送ります。虹彩に近いカラーでベースメイクのようなナチュラルさを再現。瞳本来の美しさを引き立てるデザイン。レンズ直径は共通で14.0mm。一般的に小直径と言われるレンズです。ARTIRALはすっぴん風ナチュラルを追求していく中で、発色の濃淡にあわせて着色外径を変えています。虹彩を活かす1トーンカラー。華美な演出は不要。虹彩に近いカラーを厳選して、自然美を引き出します。あえてスキマを作る事で、虹彩とのなじみがよくなり自然な印象になります。【SPEC】高度管理医療機器承認番号：22900BZX00223A04BC：8.6mmDIA：14.0mm着色外径：12.8mm1箱入数：30枚含水率：38％使用期限：１日販売名：アーティラルUVM