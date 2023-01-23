『園芸用品 ブルーシート#3000 7.2ｍ×9.0ｍ 1枚 園芸シート 野積みシート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 52分に出品され03月08日 02時 52分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他ガーデニング、園芸用品

【商品名】

ブルーシート#3000 7.2ｍ×9.0ｍ 1枚 園芸シート 野積みシート



【商品説明】

・【サイズ】約7.2ｍ×約9.0ｍ

・【ハトメピッチ】900ｍｍピッチ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。