『園芸用品 ブルーシート#3000 7.2ｍ×9.0ｍ 1枚 園芸シート 野積みシート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 52分に出品され03月08日 02時 52分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在661件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他ガーデニング、園芸用品
【商品名】
ブルーシート#3000 7.2ｍ×9.0ｍ 1枚 園芸シート 野積みシート
【商品説明】
・【サイズ】約7.2ｍ×約9.0ｍ
・【ハトメピッチ】900ｍｍピッチ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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タカショー GADIS ホーム竹垣ボード ゴマ竹 H900 幅45×奥行1×高さ90cm
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落札価格7677円
661 入札履歴
終了
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