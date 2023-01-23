『キャットタワー ピンク イエロー 多用途 猫ソファー 遊びボード 据え置き 置き型 爪とぎ 運動不足 遊び場 寝床 ブラシ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月29日 01時 03分に出品され04月29日 01時 03分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:(幅X奥行X高さ) 40×40×120cm