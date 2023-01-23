『真空パック機 真空パック器 業務用 家庭用 吸引力-80kpa 真空パック 脱気シーラー フード シールド 多機能 小型 鮮度長持ち ステンレス鋼 PSE認証済み【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 16時 13分に出品され04月04日 16時 13分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在199件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品仕様】：
交流100V(50/60Hz) 。
定格消費電力：120W(50/60Hz) 。
吸引力：約80kpa。
外形寸法：約幅350×奥行140×高さ55mm。
本体質量：約1.6kg。
製造場所：米国
付属品：専用袋17×25cm/10枚、容器ホース1本、取扱説明書。
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落札価格7677円
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