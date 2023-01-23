真空パック機 真空パック器 業務用 家庭用 吸引力-80kpa 真空パック 脱気シーラー フード シールド 多機能 小型 鮮度長持ち ステンレス鋼 PSE認証済み【年末の贈り物】

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商品情報 【商品仕様】：

交流100V(50/60Hz) 。

定格消費電力：120W(50/60Hz) 。

吸引力：約80kpa。

外形寸法：約幅350×奥行140×高さ55mm。

本体質量：約1.6kg。

製造場所：米国

付属品：専用袋17×25cm/10枚、容器ホース1本、取扱説明書。



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