『ダイエルシー ラム革付属高密度ナイロンインポートリュック 生活撥水旅行 A4 1375-10865 BLACK【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 13時 42分に出品され04月08日 13時 42分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ダイエルシー ラム革付属高密度ナイロンインポートリュック 生活撥水旅行 A4 1375-10865 BLACK
【商品説明】
・タテ33cmxヨコ38cmxマチ20cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・収納可能サイズ: 10L以下
・留め具の種類: マグネット
・表地: [素材]表地=高密度ナイロン/裏地=ポリエステル
・重量:850g
【サイズ】
高さ : 6.60 cm
横幅 : 33.02 cm
奥行 : 40.64 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7677円
639 入札履歴
終了
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