『ダイエルシー ラム革付属高密度ナイロンインポートリュック 生活撥水旅行 A4 1375-10865 BLACK【2024年最新】 』はヤフオクでから04月08日 13時 42分に出品され04月08日 13時 42分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在639件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ダイエルシー ラム革付属高密度ナイロンインポートリュック 生活撥水旅行 A4 1375-10865 BLACK



【商品説明】

・タテ33cmxヨコ38cmxマチ20cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: マグネット

・表地: [素材]表地=高密度ナイロン/裏地=ポリエステル

・重量:850g



【サイズ】

高さ : 6.60 cm

横幅 : 33.02 cm

奥行 : 40.64 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。