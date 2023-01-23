ポータブルBluetoothゲームスピーカーBluetooth5.0 USB for Desktop Laptop Tablets Whit【お歳暮】

商品情報

説明:

幅広い互換性:コンピューター.テレビ.タブレット.マイク.スマートフォン.プロジェクター.MP3.MP4.CDプレーヤーなどのほとんどのデバイスと互換性があります. 3Dサラウンドサウンド:音楽.映画.ゲームを再生するときの豊富なサウンドエフェクトを備えた.優れた3Dステレオサラウンドサウンド.ファッションの外観:クールな外観のデザインは非常に技術的に見え.全体的な形状は非常にクールで非常に魅力的です.使いやすさ:Bluetooth接続.使いやすい.長い再生時間:内蔵バッテリー:3600mAh;完全に充電された場合.6時間の連続再生.

仕様:

材質:金属+電子部品インターフェースタイプ:USB周波数応答範囲:80HZ-20KH信号対雑音比:?70db Bluetoothプロトコル:5.0スピーカー数:2有効距離:10メートル動作モード:ボタン

サイズチャート:

53x13x9CM /20.87x5.12x3.54インチ

パッケージに含まれるもの:

1xスピーカー1x充電ケーブル1xオーディオケーブル

注意:

1.手動測定による若干の誤差はご容赦ください. 2.