『ポータブルBluetoothゲームスピーカーBluetooth5.0 USB for Desktop Laptop Tablets Whit【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 20時 56分に出品され03月20日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
説明:
幅広い互換性:コンピューター.テレビ.タブレット.マイク.スマートフォン.プロジェクター.MP3.MP4.CDプレーヤーなどのほとんどのデバイスと互換性があります. 3Dサラウンドサウンド:音楽.映画.ゲームを再生するときの豊富なサウンドエフェクトを備えた.優れた3Dステレオサラウンドサウンド.ファッションの外観:クールな外観のデザインは非常に技術的に見え.全体的な形状は非常にクールで非常に魅力的です.使いやすさ:Bluetooth接続.使いやすい.長い再生時間:内蔵バッテリー:3600mAh;完全に充電された場合.6時間の連続再生.
仕様:
材質:金属+電子部品インターフェースタイプ:USB周波数応答範囲:80HZ-20KH信号対雑音比:?70db Bluetoothプロトコル:5.0スピーカー数:2有効距離:10メートル動作モード:ボタン
サイズチャート:
53x13x9CM /20.87x5.12x3.54インチ
パッケージに含まれるもの:
1xスピーカー1x充電ケーブル1xオーディオケーブル
注意:
1.手動測定による若干の誤差はご容赦ください. 2.
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落札価格7677円
416 入札履歴
終了
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