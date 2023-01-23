『ウィルソン WILSON SUPER TOUR 9 PK RED ラケットスポーツ バッグ ケース類 RED WR8010501001 送料無料【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 22時 57分に出品され03月13日 22時 57分に終了予定です。即決価格は7,677円に設定されています。現在425件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ラケットは最大9本まで収納可能。メインポケット1室はサーモガード機能付。

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