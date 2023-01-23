『ベストフレンドS (50問増量第二版)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 08時 51分に出品され04月06日 08時 51分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベストフレンドS (50問増量第二版)



【商品説明】

・7才～大人， 4～6人用(増員可)， 所要30分



【サイズ】

高さ : 5.90 cm

横幅 : 23.90 cm

奥行 : 24.50 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ ベストフレンドS

(50問増量第二版)