『DXアンテナ UHF水平垂直偏波対応高性能アンテナ UAH710(P)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 13時 29分に出品され03月18日 13時 29分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DXアンテナ UHF水平垂直偏波対応高性能アンテナ UAH710(P)
【商品説明】
・DXアンテナ UHF水平垂直偏波対応高性能アンテナ UAH710(P)
【サイズ】
高さ : 15.20 cm
横幅 : 26.60 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 2.52 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7676円
550 入札履歴
終了
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