『Kenko 双眼鏡 CERES GIV 10-40x18 ズーム式 10?40倍 コンパクト ホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 22分に出品され03月11日 04時 22分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在550件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Kenko 双眼鏡 CERES GIV 10-40x18 ズーム式 10?40倍 コンパクト ホワイト



【商品説明】

・サイズ：92×46×109mm

・ズーム式双眼鏡

・マルチコーディングでクリアな視界

・倍率：10～40倍

・軽量＆コンパクト



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 13.20 cm

重量 : 300.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。