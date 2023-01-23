『Kenko 天体望遠鏡アクセサリー スカイメモSW/S/T用微動台座&アリガタプレート2 556641【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 49分に出品され03月09日 07時 49分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在505件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

赤緯方向に全周微動可能。カメラを取りつけた後の微調整に便利

微動台座側:1/4ネジ

微動台座取り外せば、両側3/8ネジで自由雲台&カメラ2台載せも可能。(スカイメモSW/Sのみ)

別売の「バランスウエイト1kg」が取り付け可能



【商品説明】

説明



スカイメモSW、スカイメモS、スカイメモT用の微動台座&アリガタプレートが新しくなりました。微動台座とアリガタプレートのセットで、星景写真の撮影をサポートします。別売のバランスウエイトを取り付ければ、スカイメモの回転をさらに安定させられます。以前の性能はそのままに、微動ハンドルが反対側にも取り付けることが可能となり、操作の幅があがりました。



【商品詳細】

ブランド：ケンコー(Kenko)

商品名：Kenko 天体望遠鏡アクセサリー スカイメモSW/S/T用微動台座&アリガタプレート2 556641

製造元：ケンコー(Kenko)

商品番号：556641

発売日：2018年09月14日



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