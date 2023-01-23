『パナソニック 替刃 メンズシェーバー用 外刃 ES9175【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 16時 10分に出品され03月27日 16時 10分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ:高さ1.9*幅7.1*奥行3.6cm

本体質量:0.012kg

主な材質:ステンレス



ホーム&キッチン:家電:消耗品・アクセサリ