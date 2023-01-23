ガーデニング | 十川産業 MEGAサンブレーホース 30m巻 SB830 1巻【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

ガーデニング 園芸用品 ガーデニング 花

-- 上記は検索用ワード --



【商品名】

ガーデニング | 十川産業 MEGAサンブレーホース 30m巻 SB830 1巻

※商品名先頭『 | 』から左は検索用キーワードです。実際の商品内容とは異なる場合があります。



【カラー、サイズ、セット内容等の選択】

下へ進むと選択リンクが表示されます。



【商品内容】

十川産業 MEGAサンブレーホース 30m巻 SB-8-30 1巻





【商品スペック】

外径(mm):13.5



長さ(m):30



内径(mm):8



使用圧力(MPa):1.4



許容曲げ半径(mm以上):32



使用温度範囲():-5〜60



使用温度範囲():-5〜60



色:クリア



食品衛生法厚生省告示第20号適合



工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。



軟質塩化ビニール樹脂(PVC)



[キャンセル・返品について]



商品注文後のキャンセル、返品はお断りさせて頂いてお...



続きは下へ進むとご確認いただけます。

※下には「注意事項」もございます。必ずご確認ください。