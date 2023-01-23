『ガーデニング | 十川産業 MEGAサンブレーホース 30m巻 SB830 1巻【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 01時 27分に出品され03月19日 01時 27分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在798件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ガーデニング 園芸用品 ガーデニング 花
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【商品名】
ガーデニング | 十川産業 MEGAサンブレーホース 30m巻 SB830 1巻
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【商品内容】
十川産業 MEGAサンブレーホース 30m巻 SB-8-30 1巻
【商品スペック】
外径(mm):13.5
長さ(m):30
内径(mm):8
使用圧力(MPa):1.4
許容曲げ半径(mm以上):32
使用温度範囲():-5〜60
使用温度範囲():-5〜60
色:クリア
食品衛生法厚生省告示第20号適合
工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。
軟質塩化ビニール樹脂(PVC)
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落札価格7676円
798 入札履歴
終了
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