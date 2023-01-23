『ティファール フードプロセッサー マルチ つぶす 混ぜる きざむ スライス 千切り 泡立て おろす 離乳食 MB601GJP【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 00時 29分に出品され04月24日 00時 29分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在592件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 電源:100V 50/60Hz

保証期間:1年間

定格消費電力:350W

サイズ:幅270×奥行150×高さ255mm

付属品:アタッチメント(おろしディスク、カッター、スライス・せん切りディスク、泡立てディスク)

原産国:フランス

本体重量:1650g

素材・材質:ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)樹脂、SAN(スチレン アクリロニトリル)樹脂、ポリプロピレン、ステンレス

コード長さ:1.25m

容量:0.6L