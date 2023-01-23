『鎌倉カフス工房 葉巻モチーフカフス ネクタイピンセット cf1325ed027【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 16時 50分に出品され04月19日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

鎌倉カフス工房 葉巻モチーフカフス ネクタイピンセット cf1325ed027



【商品説明】

・専用ケース付



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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葉巻モチーフカフス

ネクタイピンセット

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