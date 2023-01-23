『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 燻製器 ブランロングスモーカーセット円筒型 スモーク対応 M-6509【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 22時 42分に出品され04月02日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 燻製器 ブランロングスモーカーセット円筒型 スモーク対応 M-6509



【商品説明】

・サイズ : 組立=外径255×高さ430mm(本体のみ) 収納=外径255×高さ275mm

・セット内容 : 本体(大)=1、本体(小)=1、網(大)=1、網(小)=1、ふた=1、フック=5、チップ容器=1、底板=1

・重量 : 1900g



【サイズ】

高さ : 26.00 cm

横幅 : 26.70 cm

奥行 : 32.80 cm

重量 : 2.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。