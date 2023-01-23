『キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 燻製器 ブランロングスモーカーセット円筒型 スモーク対応 M-6509【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月02日 22時 42分に出品され04月02日 22時 42分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在14件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ(CAPTAIN STAG) 燻製器 ブランロングスモーカーセット円筒型 スモーク対応 M-6509
【商品説明】
・サイズ : 組立=外径255×高さ430mm(本体のみ) 収納=外径255×高さ275mm
・セット内容 : 本体(大)=1、本体(小)=1、網(大)=1、網(小)=1、ふた=1、フック=5、チップ容器=1、底板=1
・重量 : 1900g
【サイズ】
高さ : 26.00 cm
横幅 : 26.70 cm
奥行 : 32.80 cm
重量 : 2.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7676円
14 入札履歴
終了
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