『山下工芸 アルミ底平浅型雪平鍋27cm目盛付(4.8L) 04-0212-1004【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 14時 04分に出品され05月03日 14時 04分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在527件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 サイズ:9×27×27cm

材質:本体:アルミニウム 柄:天然木

生産国:日本