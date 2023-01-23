『ゴクスペ(Gokuspe) へら竿 硬式先調子 無心 燦 (さん) 10尺【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 13時 39分に出品され03月10日 13時 39分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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全長/仕舞寸法:300cm(10尺)/108cm

継数:3/並継ぎ

先径/元径:1.2mm/7.8mm

自重:60g

回転式リリアン採用