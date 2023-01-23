『ゴクスペ(Gokuspe) へら竿 硬式先調子 無心 燦 (さん) 10尺【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 13時 39分に出品され03月10日 13時 39分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在250件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ご注意：ご購入後の当店からのメールを必ずご確認くださいませ
全長/仕舞寸法:300cm(10尺)/108cm
継数:3/並継ぎ
先径/元径:1.2mm/7.8mm
自重:60g
回転式リリアン採用
ローリングス(Rawlings) 野球 バット 軟式用 MAC JACK（軟式メイプル 日本製）木製 BRW3MJ レッド/ブラウン サイズ 8
¥ 7666
ミズノ（MIZUNO）（メンズ）軟式 金属 バット セレクトナイン 83cm/平均680g 1CJMR15183 14 ミドルバランス
¥ 7665
ナガセケンコー トレーニングボール ケンコーサンドボールセット 1ダース KSANDBSET
¥ 7664
worldpegasus(ワールドペガサス) worldpegasus(ワールドペガサス) 硬式木製極太トレーニングバット シルバー/ホワイ
¥ 7660
ハイゴールド(Hi-GOLD) バット ナチュラル 80cm WBT竹バット 少年硬式用 WBT-6080H
¥ 7658
SSK(エスエスケイ) 野球 硬式バット 木製 リーグチャンプ BAMBOO SBB3013 ナチュラル 83cm
¥ 7657
ザナックス(Xanax) 野球 バット 短尺 ウッドノックバット ブラックＸゴールド(9007) 82cm BNB1011
¥ 7644
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 金属製 ラインドライブ SBB5054 ブラック×レッド 74cm 少年野球対応 岡本モデル
¥ 7642
SAKURAI サクライ貿易 Promark(プロマーク) 野球 ソフトボール 小学生用 2号球用 81cm PU入りバット AT-255C
¥ 7631
SSK(エスエスケイ) 野球 軟式バット 木製 プロエッジ EBB4000W セキカッショク 84cm 平田モデル
¥ 7630
[キレダス] 野球 トレーニングバット バット キッズ BAT KIDS KRDS-BT-KI ピンク 79cm/550g
¥ 7623
ローリングス 硬式バット 木製 ハードメイプル MACK JACK 野球 マックジャック 大学生 社会人 (Rawlings2024SS) BHW4SPMJ-B
¥ 7623
ヴィクタス Victus YOUTH TWO-HAND TRAINER ユースツーハンドトレーナー 野球 トレーニングバット 打撃練習 練習 少年 JR 23SS(VYTWM2HT)
¥ 7623
あすつく Victus ビクタス ジュニア少年用 野球 トレーニングバット 硬式 軟式 ツーハンドトレーナー VYTWM2HT vic23ss
¥ 7623
34％OFF 野球 エスエスケイ SSK 硬式木製バット PROEDGE プロエッジ メイプル BFJマーク入り PE3105
¥ 7623
MIZUNO ミズノ ノック用バット 1CJWK16788 木製(朴＋メイプル) 88cm 平均570g 平均Φ57mm
¥ 7623
ソフトボール用バット 1号 L-1
¥ 7623
ZETT ゼット 野球 軟式金属製バット GODA-A9 ゴーダA9 83cm BAT34213 8200 野球 軟式
¥ 7623
落札価格7676円
250 入札履歴
終了
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