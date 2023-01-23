『パナソニック LEDポーチライトLGW80201LE1工事要【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 05時 25分に出品され03月15日 05時 25分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

パナソニック LEDポーチライトLGW80201LE1工事要



【商品説明】

・LED(電球色タイプ)1個、2700 K、40000時間(光束維持率70%)

・タイプ : 拡散タイプ

・仕様 : Ra83、40形電球1灯器具相当、密閉型、入力電流(100V時):0.09 A

・仕様 : 密閉型、防雨型、白熱電球40形1灯器具相当、40形

・内蔵、梱包 : LED内蔵、電源ユニット内蔵

・器具光束 : 154 lm、消費効率 : 30.8 lm/W、デザイン分類 : Casual

・寸法 : 幅:122 mm、高:320 mm、出しろ:106 mm

・素材、色 : アクリルカバー : 乳白、アルミダイカスト : プラチナメタリック



【サイズ】

高さ : 14.40 cm

横幅 : 15.00 cm

奥行 : 39.30 cm

重量 : 1.85 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。