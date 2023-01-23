『cooyin cy8BHD ヘッドホンケーブル イヤホン・ヘッドホン用 リケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 手編み 4.4mmバランス(5極)⇔3.5【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 06時 12分に出品され05月03日 06時 12分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在342件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

? 1芯あたり19本、総合8芯152本の銀メッキ単結晶銅導体、プロ職人手編み製作。二股3.5mm/hd660ヘッドホン用ケーブル、濃厚でフラットされた音質。

? 全体的にバランスを取れたサンウド、低音域を強調、より鮮明的な低音、定位感もよく、解像度の高い音質。

? 柔らかく、高精度手編み編製、高忠実度を保証し、外部環境に影響されず、タッチノイズもならず、抗酸化を向上し、耐久性の高いケーブル。

? 高精度金メッキプラグ、丈夫な感じで質量良い、オーディオ機械との極性が相性よく交換し、安定伝送を確保できます。 アルミニウム合金スプリッター、使用に便利。

? 【ヘッドホン側プラグ】金メッキ3.5mm 3極ストレート型プラグx2



【商品説明】





【商品詳細】

ブランド：cooyin

商品名：cooyin cy8BHD ヘッドホンケーブル イヤホン・ヘッドホン用 リケーブル 8芯 銀メッキ単結晶銅 手編み 4.4mmバランス(5極)⇔3.5mmプラグ(3極)x2

製造元：cooyin

商品番号：cy8BHD3

商品内容：二股3.5mm

色：ブラック＋4.4



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