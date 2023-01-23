『Weaver Tactical Rings 30mm， Six Hole， Medium， Matte【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 09分に出品され03月23日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Weaver Tactical Rings 30mm， Six Hole， Medium， Matte



【商品説明】

・1インチ。ミディアムリングの高さ(ベースからチューブの底まで):0.3インチ。

・3つの高さオプションがあります。

・6つの接触点

・6穴タクティカルスタイルのリング。

・チューブ直径 - 1インチ。

・マット、ブラック

・中程度の高さ



【サイズ】

高さ : 3.71 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 14.50 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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