『Weaver Tactical Rings 30mm， Six Hole， Medium， Matte【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 07時 09分に出品され03月23日 07時 09分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Weaver Tactical Rings 30mm， Six Hole， Medium， Matte
【商品説明】
・1インチ。ミディアムリングの高さ(ベースからチューブの底まで):0.3インチ。
・3つの高さオプションがあります。
・6つの接触点
・6穴タクティカルスタイルのリング。
・チューブ直径 - 1インチ。
・マット、ブラック
・中程度の高さ
【サイズ】
高さ : 3.71 cm
横幅 : 14.20 cm
奥行 : 14.50 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7676円
671 入札履歴
終了
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