『Bluetoothウェアラブルネックスピーカー(イヤホン切り替え機能付き) MM-BTSH54BK【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 02時 22分に出品され03月20日 02時 22分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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|ウェアラブルネックスピーカー/ネックバンドイヤホンの2つの使い方ができます。イヤホンを出すとイヤホンでの音声出力、イヤホンを収納するとスピーカーの音声出力に簡単に切り替えができます。周りに人がいない時はスピーカーモード、周りに人がいる時はイヤホンモードなど使用する場合によって使い分けができます。
|サイズ
|個装サイズ：18×4×23cm
|重量
|個装重量：186g
|生産国
|中国
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4969887573709
商品コード
1668467
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落札価格7676円
91 入札履歴
終了
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