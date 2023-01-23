『サボイ バッグ SM200106 レディース【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 22時 44分に出品され03月29日 22時 44分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サボイ バッグ SM200106 レディース



【商品説明】

・ショルダー全長:50cm

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ24cmxヨコ28cmxマチ12cm

・ポケットの数:3(外側0/内側3)

・メイン素材: cotton+Microfiberpu

・留め具の種類: ジッパー

・表地: ナイロン

・重量:650g



【サイズ】

高さ : 4.80 cm

横幅 : 24.20 cm

奥行 : 35.00 cm

重量 : 740.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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SM200106

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