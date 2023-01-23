『[デサントゴルフ] ゴルフ インナーシャツ 吸汗 速乾 UVケア ストレッチ 通気性 DGMTJM01 メンズ WH00(ホワイト) L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 23分に出品され03月31日 17時 23分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品概要】

SIZE:M チェスト/身長(メーカー表示サイズ:89cm~95cm/167cm~173cm)

SIZE:L チェスト/身長(メーカー表示サイズ:93cm~99cm/172cm~178cm)

SIZE:O チェスト/身長(メーカー表示サイズ:97cm~103cm/177cm~183cm)

SIZE:XO チェスト/身長(メーカー表示サイズ:101cm~107cm/182cm~188cm)



【商品説明】

商品紹介

ソフトなタッチ感のベア天竺素材をベースに使用し、大胆にメッシュ素材と切り替えたサマー仕様インナーウェア ブランド紹介

磨き上げた機能性と高いデザイン性を両立させた、大人ゴルファーのための「プレミアムアスリートゴルフウェア」を提案します。



【商品詳細】

ブランド：DESCENTE(デサント)

商品名：[デサントゴルフ] ゴルフ インナーシャツ 吸汗 速乾 UVケア ストレッチ 通気性 DGMTJM01 メンズ WH00(ホワイト) L

商品番号：DGMTJM01

商品内容：L

色：WH00(ホワイト)



【当店からの連絡】