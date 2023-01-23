『JHUNSWEN ビニールプール 家庭用プール 座席と背もたれ付き 滑り止め 折り畳み式 大型プール 子供用プール 夏対策 水遊び 室内プー【お歳暮】』はヤフオクでから03月31日 18時 31分に出品され03月31日 18時 31分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在293件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JHUNSWEN ビニールプール 家庭用プール 座席と背もたれ付き 滑り止め 折り畳み式 大型プール 子供用プール 夏対策 水遊び 室内プー
【商品説明】
・?【丈夫で安定】プールの壁は上下二層のエアチャンバー構造です。二つのエアチャンバは独立し、各自のエアーバルブが備えています。二層チャンバー構造はプールが重量を支え、空気漏れを防ぐことができます。エアーバルブもダブルレイヤーを採用し、さらに気密性を高めています。耐久性のいいPVC素材を使い、高熱の環境も対応できます。 暑い夏の日差しに当たっても大丈夫です！
・??【安全・安心】このJHUNSWEN子供用プールは、CPSIA、CPC、ASTMなどの認証を持ち、フタル酸フや鉛のない無毒PVC素材で製造されています。 JHUNSWENはいつも、子供が楽しく遊べる安全で無害な環境を提供するため努力して
【サイズ】
高さ : 18.20 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 42.60 cm
重量 : 6.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7676円
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終了
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