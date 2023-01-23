『Bellroy Flip Case カードケース ハードシェルウォレット - Basalt【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 23時 03分に出品され03月22日 23時 03分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カード8枚、またはカード6枚と折った紙幣を収納できる両面開きのハードシェルウォレット

2つの収納セクション：使用頻度の高いカード1〜2枚が収まる取り出しやすいセクション、残りのカードや紙幣が収まるワイドスペース

両面に薄型形状をキープしながら中身をしっかり守るマグネット付きの跳ね上げ式開閉

角度のついた跳ね上げ式パネルを親指でさっと開けて、最もよく使うカードを素早く取り出せる構造

サイズ：105mm x 70mm x 10mm、環境認定プレミアムエコレザーと耐久性のあるポリマーを使用、3年間保証