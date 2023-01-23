『bugaboo バガブー フットマフ アトリエ 80116LE01【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 17時 30分に出品され03月26日 17時 30分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

bugaboo バガブー フットマフ アトリエ 80116LE01



【商品説明】

・[対象] 0ヶ月 ~

・通気性のよい裏地で簡単温度調整



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 45.20 cm

奥行 : 57.50 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。