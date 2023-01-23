『World boxベビーガード 転落事故防止 フェンス 突っ張り式 簡単設置 簡易 柵 窓 部屋 仕切り 安心 安全 赤ちゃん ペット【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 13時 48分に出品され03月26日 13時 48分に終了予定です。即決価格は7,676円に設定されています。現在146件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
World boxベビーガード 転落事故防止 フェンス 突っ張り式 簡単設置 簡易 柵 窓 部屋 仕切り 安心 安全 赤ちゃん ペット
【商品説明】
・Connection interval: 2.6 inches (6.5 cm); Weight: 15.4 lbs (7 kg); Includes simple Japanese instruction
・If you buy more than one， you can connect them together so you can install them on wider window frames
・Length: 31.9 - 85.3 inches (81 - 2
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【World box】ベビーガード 転落事故防止 フェンス 突っ張り式 簡単設置 簡易 柵 窓 部屋 仕切り 安心 安全 赤ちゃん ペット
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落札価格7676円
146 入札履歴
終了
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