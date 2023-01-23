『マスプロ電工 AV分配器 VSP4【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 23時 45分に出品され03月11日 23時 45分に終了予定です。即決価格は7,675円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

マスプロ電工 AV分配器 VSP4



【商品説明】

・DVDレコーダーやDVDプレーヤーなどからのAV信号を4分配します。

・RCAピンジャックは、全て24金メッキです。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 18.60 cm

奥行 : 23.60 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。